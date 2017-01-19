Из Германии экстрадирован сын мэра Лисичанска. Подозревается в избиении полицейского. Главная

В Германии правоохранители задержали участника конфликта, произошедшего в августе 2016 года в Лисичанске (Луганская обл.), во время которого злоумышленники избили пограничника, вступившегося за девушку. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Луганской области.

В информации сказано, что благодаря совместным оперативным мероприятиям правоохранителей Украины и Германии был задержан и подвергнут экстрадиционному аресту житель города Лисичанска, объявленный в розыск за совершение ряда уголовных преступлений

Так, в августе 2016 года Лисичанск всколыхнуло резонансное событие. У кафе-бара «Бардак», расположенного по ул. Григория Сковороды, два гражданина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинив телесные повреждения 33-летнему мужчине, поместили его в багажник автомобиля «Mercedes-Benz S350 TDI» серого цвета и уехали с места происшествия. Однако автомобиль, двигаясь по дороге в направлении города Северодонецка, был остановлен сотрудниками патрульной полиции города Лисичанска.

По данным фактам Лисичанским отделом полиции были возбуждены уголовные производства, и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

«Во избежание уголовной ответственности гр. Ш. уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем прокуратурой Луганской области он был объявлен в розыск.

Учитывая общественный резонанс дела и имеющуюся оперативную информацию, к его розыску было привлечено подразделение Укрбюро Интерпола ГУНП в Луганской области», – говорится в сообщении.

18 января 2017 года подозреваемый был передан правоохранительным органам Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения

По сообщениям СМИ, речь идет об Сергее Шилине – сыне Лисичанского городского головы. Инцидент, произошедший в августе, вызвал волну общественного возмущения, в Личичанске прошла серия акций протестов с требованием привлечь к ответственности сына мэра.

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