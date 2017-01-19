Луганская «Заря» в Одессе играть не будет. Обиделись… . Главная

Игроки футбольного клуба «Заря» (Луганск) больше не рассматривают Одессу как место для будущих Еврокубков. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Заря».

«Если "Заря" завоюет право выступления в Еврокубках, то однозначно в Одессе играть не будем», – сказал генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов.

Он отметил, что эпопея с участием команды в групповом этапе Лиги Европы обсуждалась длительное время. «Нам не дали сыграть на [стадионе] "Олимпийском", что для меня тоже непонятно. Как "Динамо", частная организация, может запрещать играть на государственном стадионе? Но запретили. После этого мы изменили место проведения игр на Одессу», – рассказал Сергей Рафаилов.

По словам гендиректора клуба, услуги по организации матча в Одессе оказались гораздо дороже, чем в Киеве. «Вступили в игру меркантильные интересы руководства одесского "Черноморца". Суммы называть не буду, но поверьте, стоимость услуг по организации матча была достаточно высокая и в два раза больше, чем на том же "Олимпийском" плюс солидный процент от продажи билетов. Ситуация была безвыходная. Был подписан договор, в котором были оговорены все условия. Первое из них – качество поля. Все прекрасно видели качество поля, которое нам предоставили на игру с "Манчестер Юнайтед". Само проведение этой встречи стояло под вопросом. Погода была морозная, подогрев никто не включал. Все надеялись на "авось". Перед этим мы уговорили "Манчестер Юнайтед" тренироваться лишь на левой половине поля, потому что другая сторона – теневая. А когда увидели поле перед игрой... Просто из-за банальной скупости, я так это понимаю, подогрев включен не был. В итоге, в 15:00 в день игры состоялась специальная инспекция, когда судьи, делегат и представители клубов принимали решение проводить матч или нет. Проведение игры стояло под угрозой. Под угрозой оказался имидж "Зари", Одессы и всей Украины. Большое спасибо представителям УЕФА, которые разрешили нам играть», – рассказал Рафаилов.

Также выяснилось, что «Черноморец» не совсем честно поступил с деньгами, полученными от продажи билетов на матч.

«Было условие, что "Черноморец" получает, кроме платы за услуги по организации матча, процент от продажи билетов. Солидный процент. Они-то свое забрали, но нашу часть не возвращают. То есть, те деньги, которые мы законно заработали от продажи билетов за игру "Заря" – "Манчестер Юнайтед", поступили в ФК "Черноморец" и, согласно договору, эти деньги необходимо было перечислить нашему клубу, но на счет они так и не поступили. Сейчас мы готовим иск в суд», – пояснил генеральный директор ФК.

Кроме того, футболисты «Зари» остались очень недовольны тем, как было организовано соблюдение порядка во время игры.

«Теперь о порядке во время матча. Судя по тому ответу, который нам написали, я понял следующее. На поле прилетел инопланетный корабль, который не отследили наши службы противовоздушной обороны, завис над стадионом. Оттуда выпрыгнул инопланетянин и выбежал на поле к Златану Ибрагимовичу. Мы точно не будем играть в Одессе… О безопасности. Когда мы подписывали договор, то указали, что все требования УЕФА по безопасности ФК "Черноморец" должны быть выполнены. Мы за это заплатили деньги. Они нанимали службу безопасности, торговали билетами. Мы думали, что это будет сделано качественно. Но в итоге получили выбегания на стадион в игровую зону, петарды и так далее», – с досадой пояснил Рафаилов.

У руководителя «Зари» нашлись слова благодарности к полиции Одессы и к болельщикам. Но не ко всем… «Слова благодарности я могу сказать полиции Одессы. Она очень серьезно отнеслась к матчу после инцидентов, которые произошли с болельщиками ранее. Такого толкового взаимодействия с полицией я не видел нигде. Все, что они могли сделать по Закону Украины, они осуществили. Отдельно спасибо болельщикам за поддержку. Но не тем, которые совершали правонарушения. Нашлось несколько неадекватов. Болельщиками я их назвать не могу. Это типичные хулиганы», – резюмировал Сергей Рафаилов.

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