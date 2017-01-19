Организации Донбасса зовут в Краматорск на бесплатные тренинги. Дедлайн – 28 января и 12 февраля . Главная

В течение 7 – 25 февраля в Краматорске при поддержке Посольства Великобритании пройдет серия бесплатных тренингов для неправительственных организаций (НПО). Тренерами выступят ведущие специалисты, руководители международных и местных учреждений. Дедлайн подачи заявок на участие – 28 января.

Перечень тренингов:

7 февраля – «Информационные технологии и информационная безопасность НПО» (регистрация до 28 января) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-it-security/

8 февраля – «Учет аспектов конфликта и развитие мира» (регистрация до 28 января) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-conflict-peacebuilding/

9 февраля – «Коммуникация НПО и базовая координация гуманитарной деятельности» (регистрация до 28 января) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-communications-training-jan2017/

10 – 11 февраля – «Финансовый и кадровый менеджмент НПО» (регистрация до 28 января) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-finance-hr-ngo/

22 – 23 февраля – «Управление негосударственными организациями и этические стандарты» (регистрация завершается 12 февраля) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-ngo-management/

24 – 25 февраля – «Стратегическое планирование и фандрейзинг» (регистрация до 12 февраля) http://www.ngoforum.org.ua/uk/ukraine-ngo-forum-strategic-planning-fundraising/

К участию приглашаются:

сотрудники местных неправительственных организаций (НПО), которые работают с последствиями конфликта в Украине;

сотрудники местных НПО в Донецкой и Луганской областях;

сотрудники местных НПО, которые действовали на востоке Украины и перенесли свою деятельность в другие регионы.

Проживание, питание и проезд участников тренингов оплачиваются организаторами. Организации могут подавать заявки на участие во всех тренингах, которые их интересуют.

Тренинги проходят при поддержке Посольства Великобритании. Целью таких учений является развитие потенциала негосударственных организаций, эффективное управление и содействие примирению в обществе.

Контакты: Евгения Мазуренко emazurenko@ngoforum.org.ua