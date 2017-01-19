На Луганщине сельхозпредприятие уклонилось от налогов на 4 млн грн. Главная

В Новоайдарском районе Луганской области фискалами было выявлено фермерское хозяйство, которое находилось на специальном режиме налогообложения налога на добавленную стоимость (НДС) и уклонилось от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственной фискальной службы в Луганской области.

Было установлено, что должностные лица предприятия для искусственного уменьшения начислений в бюджет налогов в течение 2015-2016 годов намеренно отражали в декларациях по НДС приобретение удобрений и получение услуг по обработке земли от нескольких предприятий транзитно-конвертационной направленности. При этом последние не имели основных средств и наемных работников, необходимых для поставки указанных товаров и предоставления указанных услуг.

Таким образом должностные лица предприятия безосновательно завысили сумму налогового кредита по НДС, уклонившись от уплаты в бюджет 4,2 млн грн налога на добавленную стоимость.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления. Относительно должностных лиц начато уголовное производство, что квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

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