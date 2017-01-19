Госслужба занятости запустила «электронную очередь» для регистрации безработных. Главная

С января 2017 года Государственная служба занятости запустила в работу онлайн-сервис, с помощью которого можно записаться на индивидуальный прием к специалисту любого центра занятости Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба Государственной службы занятости, сообщил и.о. председателя Службы Валерий Ярошенко.

«Для нас важно быть ближе к людям, консультировать, направлять, а самое главное – оказывать помощь в поиске достойной работы с достойной заработной платой. Поэтому начал свою работу наш новый сервис онлайн-регистрации на прием. Это сэкономит время соискателей, и позволит подойти к поиску работы более продуктивно», – сказал Валерий Ярошенко.

По словам чиновника, благодаря сервису можно не выходя из дома записаться на первичный прием в центр занятости или получение консультации. Если человек зарезервировал для себя время, ему не нужно получать талон на посещение. Необходимо лишь непосредственно обратиться к специалисту центра занятости.

Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна гражданам на портале Государственной службы занятости в рубрике «Электронные услуги».

В пресс-службе также отметили, что это лишь часть большой модернизации Службы занятости. Уже в первом квартале 2017 года заработает новый сайт ГСЗ, который, как обещают в Службе, должен стать крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине.