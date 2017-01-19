Интерпол разыскивает более 1,7 тыс. украинцев . Главная

Более 1,7 тыс. украинцев находятся в розыске по линии Интерпола. Об этом, как передает «РБК-Украина», сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола в Украине Василий Неволя во время телефонной линии на брифинге сегодня, 19 января.

«1763 украинца находятся в розыске Интерпола. Как правило, наши граждане разыскиваются за совершение убийств, грабежей, краж. Большую часть из них составляют имущественные преступления», – сообщил Неволя.

Он также выступил за усовершенствование процедуры объявления в международный розыск, чтобы распространенные преступления не попадали под сложный механизм.