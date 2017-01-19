МИД Австралии не рекомендует посещать Краматорск, Мариуполь и Славянск. Новости

Австралийское правительство обновило рекомендации для своих граждан, которые намерены посетить Украину.

Общая оценка ситуации в Украине осталась неизменной и звучит как «необходимо соблюдать высокий уровень осторожности», передает «Укринформ» со ссылкой на МИД Австралии.

Издание отмечает, что правительственный ресурс smartraveller.gov.au на постоянной основе обновляет данные о безопасностной ситуации в различных странах мира для удобства и безопасности австралийских путешественников. Большинство австралийских граждан, которые выезжают за границу, регистрируются на этом сайте для облегчения возможности оказания им помощи со стороны консульских учреждений Австралии в случае необходимости.

Пока в списке украинских городов, не рекомендованных для посещения, остаются:

Краматорск (ПКТ),

Мариуполь (ПКТ),

Славянск (ПКТ),

Святогорск Славянского района (ПКТ),

Донецк (НКТ),

Луганск(НКТ).

Также категорически не рекомендуется посещать аннексированную АР Крым.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория, ПКТ – подконтрольная украинской власти территория