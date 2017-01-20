Предприниматели Донетчины, прошедшие стажировку в Европе, получат гранты по 250 тыс. грн, – губернатор. Новости

В Донецкой области в рамках программы поддержки малого бизнеса в 2017 году выделили 150 млн грн. Об этом рассказал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам главы Донецкой ОВГА, ключевая проблема экономического развития региона — в Донбасс не идут инвестиции. Он отметил, что представители разных стран Европейского союза, которые приезжают в область, говорят о том, что готовы вернуться к разговору об инвестициях в область, но не раньше чем закончится война,.

«В этой связи очень важно в отношении бизнеса, который функционирует в области, — в том случае если он платит налоги, соблюдает экологические нормы, не увольняет рабочих и выплачивает им зарплату, — подставить ему плечо и помочь», — подчеркнул Жебривский.

«Но мы еще выбрали и такое направление формирования нового класса украинских донецких "куркулей" – то есть малый бизнес. В этом году мы предусматриваем выделение 150 млн грн на эту программу», — рассказал он.

По словам Жебривского, те люди, которые хотят создать свой бизнес, пройдут за счет средств UNDP стажировку в странах Восточной Европы. «После этого они сформируют свой бизнес-план, мы будем выделять гранты по 200-250 тыс. грн для того, чтобы они начали формировать свой небольшой бизнес», — пояснил глава Донецкой ОВГА.

Он выделил существующую на сегодня проблему монополизации экономики в регионе. «Только 7% ВВП области производится на малых предприятиях. То есть монополизация экономики области — невероятная, поэтому создание малых предприятий является очень важным», — добавил Жебривский.

Глава Донецкой ОВГА также рассказал, что в области начали работать над развитием 4 индустриальных парков: в Лимане, Константиновке, Мариуполе и в Краматорске. По его словам, планируется за год-полтора их подготовить. «За это время закончится война и бизнес придет в эти индустриальные парки, и мы демонополизируем экономику Донецкого края», — поделился планами он.

По материалам Украинского кризисного медиа-центра