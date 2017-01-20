В Мариуполе у браконьеров изъяли рыбы на 133 тыс. грн. Новости

В Мариуполе за две недели 2017 года выявили 26 случаев нарушений правил рыболовства и изъяли товар на сумму более 133 тыс. грн.

По информации специалистов, в этом году река Кальмиус богата пеленгасом, который зашел сюда на зимовку. Этим пользуются некоторые граждане и с помощью запрещенных орудий лова занимаются браконьерством.

Как отметил начальник Мариупольского территориального отдела «Азоврыбохраны» Сергей Циленко, зафиксировано около 5-6 нарушений по реке Кальмиус, где сумма ущерба на каждого нарушителя составила более 50 тыс. грн. «В основном браконьеры ловят сетями или приспособлением, которое называется "паук". Это такие дуги, их опускают в воду и вылавливают пеленгаса, который зашел туда на зимовку. За такой вылов рыбы нарушителям грозит штраф в размере 680 грн за каждую особь», – рассказал он.

В Азовском море в этом году, отмечают специалисты, отлично ловятся такие виды, как хамса, тюлька и бычок. А вот тарани и судака в прибрежных водах Мариуполя стало меньше, эти виды рыб обитают, в основном, в акватории города Новоазовска (неподконтрольная украинской власти территория Новоазовского района Донецкой обл.).

Как сообщил Циленко, в 2016 году было зафиксировано 1103 нарушения правил рыболовства, по 330 нарушениям были изъяты сети, улов и составлены административные материалы для передачи в суд.

Источник: MRPL.city