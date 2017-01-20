Национальной телерадиокомпании Украины больше нет. Главная

Министерство юстиции Украины 19 января 2017 года зарегистрировало Публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) как юридическое лицо и прекратило деятельность юридического лица «Национальная телерадиокомпания Украины» (НТКУ). Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания в Украине.

«В ближайшие дни заработает Наблюдательный совет НОТУ, и мы все вместе начнем создание будущего образца и лидера медиасферы», – сообщил председатель Госкомтелерадио Украины Олег Наливайко.

По его словам, создание общественного вещателя и реформирование печатных государственных и коммунальных изданий стало добровольным обязательством Украины перед Советом Европы.

Наливайко подчеркнул, что для этих целей значительно увеличено государством финансирование. «У меня нет сомнений, что НОТУ будет профинансировано в полном объеме и в соответствии с законом», – сказал он.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря в Верховной Раде проголосовали за государственный бюджет-2017 года, в котором предусмотрено финансирование НОТУ в размере 970, 7 млн грн.

В соответствии с Законом «Об общественном телевидении и радиовещании в Украине» публичное акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» должно получить финансирование в размере 0,2 % от госбюджета, что составляет примерно 1,28 млрд грн.