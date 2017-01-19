Луганщина обязуется освоить 337 млн грн на здравоохранение, – губернатор. Главная

В 2017 году в Луганской области продолжится освоение средств из Фонда регионального развития, основной акцент будет сделан на здравоохранении. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в интервью «Укринформу».

Как ранее отмечалось, в 2016 году Луганской области было выделено 1,029 млрд грн под 150 объектов. По состоянию на 31 декабря область смогла по 100 объектам лишь 143 млн грн – 13,89%. «По поводу Фонда регионального развития ... Я не снимаю с себя ответственности, поздно вошел в дела департамента, так как Фонд регионального развития родился без меня. В этом году такого не повторится. Нужно понимать, что когда у нас приходится 100-150 объектов на Фонд регионального развития – значит пшик. Надо взять два-три объекта, больших, конкретных, на два года. Поэтому в этом году мы пересмотрим саму стратегию подхода и изменим ситуацию коренным образом», – сказал Гарбуз.

Он подчеркнул, что в 2016 году основная часть выделенных средств была саккумулирована на здравоохранении. «В последние годы была очень тревожная ситуация с детской смертностью…В том числе – помощь новорожденным. Как только я утвердился как губернатор – спрашивал, что нужно сделать, чтобы не было такой проблемы в лечении детей? Специалисты сказали: вот такое оборудование, транспорт, здание, реанимация – и тогда мы изменим ситуацию. Я четко поставил задачу: за 2 месяца мы должны сдать готовую под ключ здание. Цель была достигнута, и сегодня мы смогли уже увидеть маленьких луганчан, которые лежат, крошечные, недоношенные, семимесячные – но все живы, слава Богу! Теперь мы их не возим выхаживать в соседнюю область. С мамочками все хорошо. Вот этим я горжусь! Это уже для нас победа», – сказал Гарбуз.

Показатель детской смертности в Луганской области сегодня составляет 7-8 случаев на тысячу, примерно, как средний по Украине. К открытию детской реанимации Луганщина по этому показателю была в «лидерах», да к тому же еще – до половины больных детей отправляли в другие области. Материнская смертность сегодня 0%.

«С того миллиарда, который к нам пришел, мы определились, что где-то 337 млн грн идет на здравоохранение», – констатировал губернатор, дополнив, что первоочередными направлениями остаются нейрохирургия и онкозаболевания.

В частности, Гарбуз сообщил, что на подконтрольной украинскому правительству территории Луганской области находятся лишь 6 из 43 медицинских учреждений, оказывающих помощь онкобольным людям, остальные остались на неподконтрольной.

Читайте также: