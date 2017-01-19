Есть три варианта, как подать воду в Мариуполь в обход «ДНР». Новости

Для решения проблемы водоснабжения Мариуполя в обход непоконтрольных территории специалисты разработаны три проекта. Но по каждому из них есть существенные препятствия для реализации. Об этом в ходе в ходе пресс-конференции сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он отметил, что наиболее дорогостоящий варианты – это старый проект днепровской воды для Маруипол, который предусматривает строительство водопровода от Запорожья через Бердянск. Лишь по предварительным расчетам такой проект будет стоить 600 млн евро. На его реализацию понадобится около 5 лет.

Второе направление, которое поддерживают и некоторые народные депутаты, – это опреснение воды в Мариуполе. «Там также есть некоторые проблемы и угрозы. Собственно, там он не такой дорогой – в районе 50 млн евро. Но пока что до конца не понимаем себестоимость этой воды. Потому что опреснением занимаются страны, которые сидят на нефтедолларах. Я пока что не видел стран, которые бы не имели нефтедолларов и занимались опреснением», – пояснил Павел Жебривский.

Третий вариант – подача воды из других водохранилищ, в частности Кураховского. Но в случае с этим вариантом, воды городу хватит лишь на 6 часов в день.

При этом во всех трех случаях возникает другая проблема – разбалансировка работы канала «Северский Донец – Донбасс» в случае исключения из его схемы Мариуполя.

«Понятно, что подъемы имеют достаточно мощную технику: насосы, электродвигатели, которые делают подъем этой воды. И тогда вода для других территорий будет намного дороже. И собственно тут тоже встает вопрос смены концепции поставки воды уже на другой территории (не Мариуполя)», – подчеркнул губернатор.

Но лучший вариант, по его мнению, установление власти на всей территории Донбасса, и возобновление нормальной работы системы водоснабжения.

«Мы работаем над другими правлениями. Но все-таки хотим деоккупации территории и запустить в полном объеме "Северский Донец – Донбасс", который бы обеспечивал всю украинскую Донетчину», – подчеркнул Павел Жебривский.

Напомним, сейчас Мариуполь получает воду по каналу, который идет через территорию «ДНР». Именно по этой причине Украина не может перекрыть поставку воды в «ДНР» (как это неоднократно делалось в отношении «ЛНР»), несмотря на долг «республики» за «украинскую» воду в 2,5 млрд грн.

Источник: Донбасс. Комментарии