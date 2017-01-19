Родственники пленных в «ЛДНР» гражданских за помощью не обращаются. Из Украины им нечем помочь. Главная

Люди, которые живут на неподконтрольных территориях, в основном пытаются решить свои проблемы самостоятельно. Они не обращаются в украинские организации и правоохранительные органы, потому что не понимают, как они им могут помочь. Об этом в эфире «Громадського радіо» заявила координатор документирования военных преступлений на востоке Украины гражданской инициативы помощи жителям восточной Украины и Крыма «Восток-SOS» Юлия Красильникова.

«У нас есть информация [по задержанным], но она не полная, потому что люди, которые живут на неподконтрольных территориях, в основном пытаются решить свои проблемы самостоятельно. Они не обращаются в украинские организации и правоохранительные органы, потому что не понимают, как они им могут помочь», — отметила она.

По словам Красильниковой, из неподконтрольных Донецкой и Луганской областей выходит очень мало информации, и никто не знает, сколько там задержанных гражданских лиц. «Поэтому они пытаются договариваться на месте, а некоторые и вовсе считают, что их родственники задержаны обосновано, потому как совершили какое-то правонарушение, хотя ситуации бывают разные, и часто это не так», — уверенна она.

За последний месяц «Восток-SOS» стало известно о трех громких ситуациях. В частности, это задержание блогера из Луганска Геннадия Беницкого. Как отметила представитель «Восток-SOS», по нему ситуация неоднозначная: не очень понятно, что будет дальше и что делается для его освобождения. «Такая же история и задержанным в ноябре Эдуардом Неделяевым. Родственники обоих задержанных напуганы, не особо идут на контакт, и пытаются решать ситуацию на месте», — подчеркнула она.

«Также была ситуация, когда человека задержали на границе с украинской территорией, он был отпущен через 2 дня. Там подобные кратковременные задержания являются нормальной практикой. Еще в декабре был задержан Леонид Сычев, которого обвиняют в шпионаже в пользу украинской разведки. Он был задержан в Донецке, хотя проживал на подконтрольной территории. Ему вспоминают, что в 2011 году он работал в правоохранительных органах. Сейчас он находится в СИЗО, и никакой информации о его состоянии нет», — сообщила представитель «Восток-SOS».

Относительно подростков из ультрас футбольной команды «Заря», которые были задержаны в Луганске, и подозреваются в подготовке диверсий, представители незаконных вооруженных формирований, по словам Ирины Геращенко, даже в списки на обмен не включают. В то же время по данному вопросу в представителей «Восток-SOS» другая информация.

«Тут очень странная ситуация, ведь у нас есть информация от том, что родственникам говорят, что Украина их просто не запрашивает. Представительница "ЛНР" Кобцева говорила, что их готовы включать в обменные списки, но их никто не просит это делать», — так прокомментировала ситуацию с подростками Красильникова.

Как отметила она, на самом деле, большинство тех, кто побывал в подвалах «ЛДНР» после освобождения никогда не возвращаются на те территории. И весьма вероятно, что этим парням было бы разумно после освобождения выехать.

«Хотелось бы, чтобы их освободили, но что будет дальше, непонятно. Например, двоих парней уже освободили, но без права выезда с неподконтрольной территории, и с ними сейчас нет связи. Они не общаются со своими прежними друзьями, наверняка, очень запуганы, находятся в тяжелом психологическом состоянии, и вероятно, нуждаются в помощи», — подчеркнула представитель «Восток-SOS».

По словам Красильниковой, организация коммуницирует с теми, кто был освобожден. «Мы стараемся задокументировать их истории, чтобы в дальнейшем они попали в Международный уголовный суд. Также помогаем им обратится в правоохранительные органы, чтобы был зафиксирован тот факт, что они стали жертвами. К сожалению, правоохранительные органы мало занимаются такими делами, расследования не ведутся, эти жертвы как пострадавшие нигде не фигурируют, хотя у силовых ведомств есть информация, что они были в плену. Судя по видео, ребята не в самом лучшем состоянии, вероятно, применялись пытки», — сообщила она.

Комментируя то, насколько владеет информацией СБУ о нахождении людей в плену, Красильникова подчеркнула, что СБУ берет в работу только те кейсы, когда к ним обращаются родственники. «Поскольку у нас нет связи с родственниками, мне сложно говорить по этому поводу. Но что касается ребят из Ультрас, о которых у нас есть информация, то официальная позиция СБУ такова, что это — жители неподконтрольных территорий, и включать их в списки нецелесообразно, потому что в дальнейшем это будет использоваться как манипуляция с той стороны, и это сможет спровоцировать еще больше задержаний. Поэтому их нужно освобождать другими способами, а какими — непонятно», — рассказала она.

По словам Красильниковой, сейчас на неподконтрольных территориях пытаются сформировать параллельную правовую систему — писать свои законы, проводить суды, но как это функционирует на практике, большой вопрос. «Ведь это не имеет никакой юридической силы для Украины. Но судя по тому, что конфликт, вероятно, будет разрешен еще не скоро, наверное, это логично, потому что им надо как-то жить, коммуницировать, у них же есть свои потребности и правонарушения», — считает она.