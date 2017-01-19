Гарбуз о ремонте дорог Луганщины: При первых же морозах, я сказал – стоять! И выгнал две компании. Новости

В 2017 году из миллиарда, выделенного Луганской области из Фонда регионального развития, на ремонт дорог потратят 260 млн грн. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в интервью «Укринформу».

«Депутатов настораживало, почему я аккумулировал [в конце 2016 года] деньги и не отпустил – тогда как в других областях все сразу побежали дороги делать, хотя уже снег пошел. Я же сказал, как только первый мороз ударил: стоять! Работы остановились. А две дорожные компании я уже выгнал из области. Дал им возможность показать свои технологии, но они не справились с теми задачами, которые были поставлены не по ямочному, а по капитальному ремонту дорог. Асфальтный завод поставили – но не того качества. Киевские дорожники мне говорят – вам выделили 260 млн грн – тратьте! А я отвечаю: я хозяйственник, а не игрок. И оказался прав, хотя меня все ругали», – отметил губернатор.

Он рассчитывает, что «Укравтодор», который также получает госсредства на развитие дорог, сработает с Луганской областью по формуле «50 на 50». «Теперь говорю с "Укравтодором": "Вы же обещали дать нам на этот год 1,2 млрд грн, а теперь речь идет только о 60 млн грн. Ведь это существенная разница". Сколько таких областей, на дороги выделили так много денег, как мы? Только одна Луганщина на всю Украину. И предлагаю: мы выделяем 260 млн грн – и вы столько же, а не 60. Пусть уже не идет о миллиарде. Но пусть будет 50 на 50, чтобы сотрудничать с государством на паритетных началах», – уточнил Гарбуз.

Он отметил, что сейчас идут новые торги, «и мы не будем ждать августа, начнем работы, как только снег сойдет».

В 2016 году нормально освоить средства не успели, т.к. «деньги пришли только в июле, потом два месяца тендеров». «Несколько тендеров сорвались из-за "технологии дельцов". Поэтому реально мы начали работать только в октябре – ноябре. И все рассчитывали, что я эти деньги быстро спущу, как это обычно бывает в течение последних 20 лет. Но я поступил иначе. Ждал, что сейчас меня будут ругать. Но когда объяснил и показал, мне сказали, что действовал разумно»,– резюмировал Гарбуз.

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