Покровск праздновал Крещение с чаем и шашлыком (Видео). Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск) у городской купели прошли массовые гуляния. Там на крещенский обряд омовения в ледяной воде решились сотни горожан.

Городская купель Покровска – в 5 км от города. Крещенский обряд начинают c освящения водоема.

После праздничной литургии самые смелые покровчане погружаются в ледяную воду.

13 летний Максим ныряет на Крещение уже четвертый год. Мальчик уверен, что купание в морозы укрепляет организм: «Если вы окунулись три раза с головой, то существует поверье, что целый год не будешь болеть».

Так же думает и строитель Максим. Для него ныряние в ледяную воду - уже хобби. «Нырять – это как наркотик. Без этого никак нельзя. Очищается организм, тело и душа. Очень классно и тепло главное», – говорит житель Покровска.

А вот медики не столь оптимистичны. Говорят, ныряния в ледяную воду полезно далеко не всем.

«Вода крещенская, я надеюсь, действительно лечит, но только здоровых. Если человек простуженный и есть какое-то тяжелое заболевание, особенно сердечное, то это может быть небезопасно», – отмечает врач-пульмонолог Сергей Шутько.

На берегу водоема старинный самовар, чтобы горожане не замерзли. Анатолий – главный по растопке. «Вот градусник стоит – 100 градусов, значит все уже кипит. Дровами топится», – демонстрирует работу мужчина.

100 литров чая и сладости приготовили покровские кондитеры.

А Вячеслав для своих друзей ныряльщиков готовит крещенский шашлык. «Обыкновенная свинина, спина, замаринованная предварительно. И все», – делится рецептом Вячеслав.

За порядком на водоеме следили полицейские и спасатели. По их информации, крещенские гуляния собрали у городской купели около тысячи покровчан.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: