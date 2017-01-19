Губернатор Луганщины знает, как сохранить угольную отрасль. Новости

Для сохранения угольной отрасли в Луганской области нужно перевести Северодонецкую ТЭЦ на уголь и поставить две обогатительные фабрики непосредственно на шахты. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в интервью «Укринформу».

«Надо поставить одну или две обогатительные фабрики непосредственно на шахтах, убрав движение угля на ЦОФ в соседнюю область и обратно. Правда, тогда исчезает схема кражи угля. А это многим не понравится», – сказал Гарбуз.

Губернатор предложел создать их, используя механизм государственно-частного партнерства. «Министерство пока не идет на это. Продолжается процесс борьбы интересов, и не могу сказать, когда будет поставлена точка в этом вопросе. Кто победит – вы увидите», – констатировал он.

Второе: перевести Северодонецкую ТЭЦ, которая генерирует и продает электроэнергию, с газа на уголь. «Но тогда у некоторых компаний не будут покупать газ. Зато будет сохранена шахта, рабочие места, мы сэкономим в год в пределах 40 млн грн. Ведь в течение длительного времени кто-то из этих проблем кормится. Систему трудно ломать», – уточнил губернатор.

Он отметил, что сознательно ушел из Верховной Рады и согласился на должность губернатора. «Невозможно изменить систему, находясь там. Я пришел, чтобы изменить ее отсюда. И мотивация моя искренняя. Поэтому и появляются "швондеры", едва только я начинаю наводить порядок», – сказал Гарбуз.