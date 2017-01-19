В Краматорске на частные маршруты стоимостью в 4 грн пустят муниципальные автобусы по 2 грн. Перевозчики против. Главная

Решение Краматорского городского совета о постепенной замене трамваев муниципальными автобусами настороженно воспринято владельцами частных автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки по городским маршрутам. Особенно их беспокоит, что стоимость проезда в муниципальных автобусах будет 2 грн, в то время как у них – в два раза выше.

18 января в Краматорске на заседании исполкома было принято решение «О подготовке КП «Краматорское трамвайно-троллейбусное управление» к открытию автобусных маршрутов общего пользования». Для этого коммунальную собственность были закуплены новые автобусы «Богдан» и «Исудзу», которые будут курсировать по трамвайным маршрутам – сначала вместе с трамваями, а впоследствии полностью заменят убыточный вид электротранспорта.

Своим решением исполком временно утвердил тариф для этих автобусов в таком же размере, как и в электротранспорте – 2 грн за поездку, все льготные категории пассажиров будут ездить бесплатно. «Это решение позволяет в тестовом режиме выпустить на линию автобусы еще до проведения конкурса на пассажироперевозки, который должен пройти летом 2017 года», – отметил заместитель директора КП «Трамвайно-троллейбусное управление» Андрей Бороха.

В ходе обсуждения вопроса свои замечания высказал депутат Краматорского горсовета Андрей Бессонный, который ранее возглавлял автотранспортное предприятие «АТП-11410». «По этим маршрутам уже ездят автобусы АТП по 4 грн. Как человек, который разбирается в этом вопросе, я сразу скажу, что большинство пассажиров в муниципальных автобусах будут ездить бесплатно как льготники, поэтому вы будете работать себе в убыток. То есть из бюджета придется компенсировать разницу между тарифом и себестоимостью, это надо учитывать при принятии решения. Наверное, проезд в автобусах по 2 грн – это здорово для людей, но это убыточно для предприятия. Утвержденный тариф для автотранспортных предприятий – 4 грн – не покрывает себестоимости проезда одного пассажира», – сказал депутат.

Члены исполкома выслушали замечания, и с репликами «мы для людей делаем лучше», приняли решение. Точную схему маршрутов и график движения сейчас разрабатывают и представят в феврале.

По словам Андрея Борохи, в тестовом режиме коммунальные автобусы будут курсировать по тому же графику, что и трамваи. Только маршрут следования будет увеличен.

Предполагается, что на двух маршрутах в тестовом режиме будут работать 6 – 7 автобусов. Также прорабатывается вопрос электронного проездного билета для муниципального транспорта.

Источник: АКМЦ

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