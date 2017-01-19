Ввод вооруженной миссии ОБСЕ конфликт на Донбассе не остановит, – Хуг. Новости

Ввод на Донбасс вооруженной полицейской миссии ОБСЕ не поможет обеспечить прекращение огня на линии разграничения и безопасность в регионе. Об этом сегодня, 19 января, в ходе брифинга в Мариуполе заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«Должностные обязанности тех, кто вовлечен в конфликт, также ясны. И было бы хорошо, если бы эти обязанности выполнялись. Потому что проблема не исчезнет просто потому, что что-то добавлено в руки как инструментарий ОБСЕ», – заявил Хуг, передают «Новости Донбасса»

Замглавы СММ ОБСЕ напомнил, что для ввода в Украину полицейской миссии организации потребуется получить согласие всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

«Какой была бы задача вооруженной миссии? Такая задача должна быть определена странами ОБСЕ. Очень много пунктов должно быть принято во внимание, прежде чем такая оценка может быть проведена», – пояснил он.

Как ранее сообщалось, 19 января Александр Хуг посетил Мариуполь, 20 января его ждут в неподконтрольном Донецке.

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