Замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг посетил Донецк (Фото). Главная

Сегодня, 21 января, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в рамках рабочего визита в Донецк посетил прифронтовой поселок Александровка, расположенный в западной части города. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

В частности, Хуг побывал в местной школе, которая неоднократно попадала под обстрелы. «Мы сейчас находимся в Александровке, возле школы, которая расположена вблизи линии соприкосновения. СММ ОБСЕ посещает школы достаточно часто. Это здорово, что школа продолжает работу не смотря на все те обстоятельства», — сказал Хуг.

Также патруль миссии во главе с Хугом посетил Донецкую фильтровальную станцию, расположенную вблизи города Ясиноватая. В «ДНР» заявляют, что во время визита «украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции». Также отмечается, что в целях безопасности на территорию станции не были допущены представители СМИ, которые приехали для освещения поездки замглавы СММ ОБСЕ.