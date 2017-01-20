От уплаты единого взноса освобождаются предприниматели-пенсионеры и инвалиды. Главная

С 1 января 2017 года физические лица – предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, и физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.
В ведомстве уточнили, что эта норма предусмотрена Законом Украины от 06.12.16 №1774 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым дополнена ч. 4 ст. 4 Закона Украины от 08.07.10 №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Указанное освобождение не применяется к лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.
Читайте также:
- Предприниматели в Мариуполе считают, что теперь проще работать без регистрации
- В Мариуполе за неделю закрыли бизнес 500 предпринимателей
- В правительстве обещают «спящим ФЛП» начислять «спящую пенсию»
- Для прекращения деятельности ФЛП предлагают дать 3 месяца
- С 1 января физлица-предприниматели будут платить 704 грн в месяц, даже при отсутствии прибыли
- С 1 января для предпринимателей-«упрощенцев» единый налог станет в два раза меньше
- Верховная Рада проголосовала за отмену 2% пенсионного сбора с обмена валюты
- Новые налоги: с 1 января придется отказаться от авто и автобусов
- Закрыть ЧП в Славянске ежедневно хотят около 100 человек
- Предприниматели оптовой и розничной торговли сворачивают бизнес в Дружковке
Комментарии