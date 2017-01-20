От уплаты единого взноса освобождаются предприниматели-пенсионеры и инвалиды. Главная

С 1 января 2017 года физические лица – предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения, и физические лица – предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от уплаты за себя единого взноса, если они являются пенсионерами по возрасту или инвалидами и получают пенсию или социальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

В ведомстве уточнили, что эта норма предусмотрена Законом Украины от 06.12.16 №1774 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым дополнена ч. 4 ст. 4 Закона Украины от 08.07.10 №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Указанное освобождение не применяется к лицам, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность.

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