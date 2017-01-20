Украинцы поддерживают реинтеграцию неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, – опрос . Главная

Украинцы поддерживают реинтеграцию неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом свидетельствуют данные исследования Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Исследование было проведено во всех областях Украины, в том числе на временно неподконтрольных украинским властям территориях.
По десятибалльной шкале (где 0 – совершенно не поддерживается, 10 – абсолютно поддерживается) большинство населения Украины, в частности, в Западном (6,7 баллов), Центральном (6,6 баллов), Южном (6,1 баллов) и Восточном (6,4 баллов) регионе поддерживают реинтеграцию неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей. «Граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, поддерживают такой вариант с определенными условиями», – говорится в тексте сообщения.
Примерно половина украинцев, проживающих на подконтрольных украинским властям территориях, поддерживают идею оставить Донбасс в составе Украины на тех же условиях, что и другие ее области после децентрализации.
Исследования были проведены SeeD при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию).
Фото: Ирина Геращенко, Facebook
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