Волонтеры планируют обеспечить топливом более 400 семей на Светлодарской дуге. Главная

Волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» в конце декабря начали завозить топливо местным жителям в районе Светлодарской дуги (Донецкая обл.). Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил руководитель гуманитарной миссии Евгений Каплин.

По его словам, начиная с 18 декабря прошлого года, когда началась эскалация активных боевых действий на Светлодарской дуге, волонтеры находились там постоянно. К ним обращались люди, чье жилье было частично разрушено, с просьбами о пленке, фанере, брезенте.

«23 декабря был очень сложный день, когда был нанесен артиллерийский удар по Светлодарску. На следующий день к нам пришли жители за помощью с остеклением. И наша организация совместно с местным коммунальным предприятием выдали стекло более чем 200 жителям», – сказал Каплин.

«Начиная с 30-го декабря у нас началась программа по подготовке к зиме. Совместно с управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев мы начали завозку твердого топлива. Это угольные и топливные брикеты для частных домов в количестве по 3 тонны на каждую семью», – добавил он.

Первые две машины с топливными брикетами зашли уже 30 и 31-го декабря. При этом Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев помогает финансированием: они производят закупку материалов, а волонтеры осуществляют доставку и составление списков бенефициаров.

«В данный момент доставка продолжается в такие поселки, как Луганское, Возрождение и т. д. До конца января мы планируем обеспечить топливом более 400 семей на Светлодарской дуге. Затем выдачи будут производиться на марьинско-красногоровском направлении, в районе Донецкого аэропорта и на мариупольском направлении», – сообщил руководитель гуманитарной миссии.

По его словам, в Светлодарске есть и газ, и свет. Тяжелее всего жителям частного сектора, которые приближены к линии соприкосновения. На станции Майорск высотки стоят без центрального отопления и без газа. Аналогичная картина в Марьинке и Красногоровке. Люди уже третий год отапливаются с помощью буржуек.

«Буржуйки в Марьинку и Красногоровку завозила областная военно-гражданская администрация. Наша помощь была в доставке, если нужно было помочь развезти эти буржуйки в отдаленные уголки или на окраины города», – объяснил Каплин.

По поводу эвакуации руководитель гуманитарной миссии сказал, что сейчас нет такой сложной ситуации, которая была в Дебальцево, когда люди звонили и просили вывезти их.

«Есть единичные семьи, у которых разрушено жилье, и, если им есть куда выехать, они обращаются за помощью. Вместе с тем, в декабре, а именно с 18-го по 23-е число, наблюдалась очень сложная ситуация, в то время звонили десятки людей, приходили за помощью и за стройматериалами. Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но сказать, что наступила абсолютная тишина, я не могу. Мы получаем каждый день по 4-5 обращений о помощи от людей, у которых продолжают в результате обстрелов разрушаться дома», – подытожил он.

Фото из открытых источников

Читайте также: