Как украинцы пытаются отстоять свое жилье в зоне АТО. Главная

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) украинцы подали уже около 4 тыс. исков из-за нарушения их прав в военном конфликте на Донбассе. Часть истцов попытаются получить материальную компенсацию за их разрушенные и оставшиеся дома в зоне АТО. При этом пострадавшие подают иски, как против России – страны-агрессора, так и против Украины. От выплат по решениям ЕСПЧ государство может уберечь только принятие общенационального механизма и порядка компенсации людям за жилье, уверены эксперты. Но такую законодательную инициативу уже третий год чиновники не могут разработать и принять. «РБК-Украина» разбиралось, как люди пытаются защитить себя в судах, будут ли им выдавать новые квартиры в обмен на брошенное в зоне АТО жилье, а также в том, как нашей стране может пригодиться опыт США.

ЕСПЧ нас рассудит

Пенсионер Иван Петрович из Станицы Луганской уже третий год со своей 80-летней женой живут в доме внуков, которые уехали из поселка из-за войны. Его собственный дом на окраине был полностью разрушен прямым попаданием снарядов системы «Град» в начале сентября 2014 года. В тот день на его улице погибли четыре человека.

«Пять снарядов там так и хранятся, на память, возле обломков стен. Тогда мою жену привалило, и я ее два часа из-под кирпичей откапывал. Сейчас там охранять нечего. Деревья, кролики, куры, одежда, техника – все сгорело. Там только остался огород, на котором летом немного сажаем картошки, кукурузы и подсолнух. А так там даже украсть нечего!», – рассказал Иван Петрович.

За эти несколько лет никакой компенсации за уничтоженное жилье Иван Петрович не получил. Только в этом году пообещали восстановить половину дома за счет средств благотворительного фонда. «Говорят, что сделают нам стену, крышу и 40 кв. метров жилой площади, остальное – за свой счет», – рассказывает пенсионер. Пока в суды обращаться он не собирается.

Получить жилье от государства или компенсацию за него тщетно на протяжении двух лет пытается и одинокая мать двух детей Наталья из Дебальцево. Из города уже под обстрелами она с детьми и документами уехала 4 февраля. Через три дня ее квартира на первом этаже пятиэтажки была разрушена прямым попаданием снаряда. Сама пятиэтажка пережила шесть прямых попаданий.

Уже позже Наталья ездила в Дебальцево, где ей выдали акт о повреждениях от нелегитимных органов власти так называемой «ДНР». Сейчас она снимает комнату в квартире в Константиновке, чтобы быть ближе к родителям, которые также уехали из Дебальцево. «Там у мамы осталась квартира. И вот недавно мне звонят из Дебальцево и говорят: "Кто не появится, то их квартиры будем отбирать". Та подавитесь вы ими, не нажретесь все никак! Уже все отобрали, оставили голыми и босыми!», – возмущается женщина. Она планирует обращаться в Европейский суд по правам человека, чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье.

Из-за военного конфликта на Донбассе ЕСПЧ уже получил от украинцев около 4 тыс. исков, в том числе и по вопросам, связанных с потерей жилья. Через ЕСПЧ граждане пытаются добиться компенсации не только от России, но и от Украины. Помогать с передачей исков от граждан в ЕСПЧ намерен и координатор общественной приемной Украинской Хельсинской группы по правам человека в Славянске Михаил Нечипоренко. Ими уже отослано шесть пакетов документов, связанных с вопросами жилья.

К передаче в ЕСПЧ юрист готовит и дело 80-летней Валентины Макогон. Ее квартира в кооперативном доме в поселке Семеновка под Славянском была разрушена в июне 2014 года. Этой весной Апелляционный суд Донецкой области обязал государство выплатить женщине компенсацию за разрушенное жилье в размере около 364 тыс. грн. По словам Нечипоренко, Кабмин подал кассацию на это решение. В результате – более полугода эту жалобу никак не начнут рассматривать. Подобное затягивание уже дает шансы истцу обращаться в ЕСПЧ за защитой своих прав.

«Кабмин ссылается на то, что отсутствует механизм выплаты такой компенсации. Однако сам Кабмин и является тем субъектом, который должен создать необходимые постановления и прописать процедуру. Мы для того и судимся, чтобы подтолкнуть правительство принять решение по выработке такого механизма. Если за эти два года ничего не сделали, значит, там нет желания этот вопрос решить!», – уверен Михаил Нечипоренко.

Порядка в стране нет

Однако попытки создать механизм и порядок компенсации людям за разрушенное жилье в зоне АТО чиновники предпринимали. Так, в 2014 году Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ разработало проект постановления о порядке частичной компенсации за поврежденное или разрушенное жилье на подконтрольной части Донбасса. При этом компенсации должны были выплачивать потерпевшим уже после окончания АТО.

По словам начальника управления ценообразования, экономики и договорных отношений в строительстве Минрегиона Людмилы Шоломицкой, на местном уровне должны были создаваться специальные комиссии, которые бы обследовали каждый дом и составляли акты повреждений. Кроме того, в проекте была прописана и сумма компенсации в зависимости от повреждения или разрушения, а также дополнительно введена выплата для пострадавшей семьи. Но на сегодня эти суммы уже не соответствуют действительности, отметила Шоломицкая.

«В начале 2015 года Кабмин этот проект отклонил, потому что не были согласованы финансовые вопросы. В течение полутора лет было несколько вариантов доработок документа именно по суммам. Но все упиралось в источник финансирования», – пояснила она изданию. Основные положения проекта постановления вошли уже в законопроект народного депутата Олега Недавы о компенсации убытков собственникам частных домов, которые были разрушены во время АТО, и в альтернативный законопроект Натальи Королевской, который ей вернули на доработку. Однако в декабре 2016 года парламент законопроект Недавы не принял. По информации облгосадминистраций, летом 2016 года около 6,9 тыс. частных домов и хозяйственных построек было разрушено в Луганской области, в Донецкой области – почти 6,5 тыс.

Народный депутат Наталия Веселова уточнила, что камнем преткновения при голосовании стало то, что компенсацию должна выплачивать Украина и, якобы, таким образом, государство признает свою вину в разрушениях и военном конфликте в целом.

«На самом деле это можно обыграть другим образом – государство защищает социальные права своих граждан, но оно записывает эти суммы компенсации как ущерб, который она будет выставлять России. А сейчас всем предлагают ждать, пока Украина выиграет международные суды, которые могут длиться десятилетиями. Но людям нужно где-то жить сейчас», – говорит Веселова.

Однако руководитель общественного объединения «Луганская правозащитная группа», адвокат Наталия Целовальниченко уверена, что то, что поданные в парламент законопроекты не были приняты – не так уж и плохо. По ее словам, ни один из них не предполагал возмещения ущерба пострадавшим в полном объеме. Также инициативы не создавали механизма для дальнейшего возмещения Украине выплаченных из бюджета сумм ущерба пострадавшим за счет государства-агрессора.

В этом вопросе Украина может применить опыт США по выплатам семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года. Там был принят специальный закон, гарантирующий возмещение ущерба за счет Ирана, содействовавшего совершению этого теракта. Согласно закону, Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка постановил правительству Ирана выплатить 10,5 млрд долларов семьям погибших при теракте 11 сентября 2001 года и страховым компаниям, компенсировавшим убытки при трагедии. Сейчас на очереди привлечение к ответственности Саудовской Аравии.

«США не предлагали своим гражданам самим искать террористов и судиться с ними, не отправляли их в международные суды. Они создали такой механизм, который позволил им произвести выплаты возмещения ущерба гражданам за счет активов государства, спонсировавшего деятельность террористов», – рассказала изданию адвокат Наталия Целовальниченко.

Она также напомнила, что на востоке Украины официально проводится антитеррористическая операция. Следовательно, для защиты прав пострадавших государством должен применяться закон «О борьбе с терроризмом», нормы Уголовного кодекса Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины. Каждый пострадавший может получить правой статус потерпевшего в уголовном производстве по факту ведения Россией агрессивной войны против Украины.

Сейчас уже порядка тысячи пострадавших получили в Генеральной прокуратуре такой правовой статус (бесплатно типовые документы для обращения в ГПУ можно получить после запроса на электронную почту LPG.human.rights@gmail.com). «После получения такого статуса, согласно ст. 1177 Гражданского кодекса Украины, государство принимает на себя обязательство по возмещению ущерба за счет бюджета, причиненного преступлением, если преступник не установлен либо он неплатежеспособен, – уточнила Наталия Целовальниченко. – Обязательства государства по возмещению ущерба предусмотрены также и в ст. 19 закона "О борьбе с терроризмом"».

Адвокат также отметила, что для возмещения ущерба пострадавшим государство в любом случае обязано принять специальный закон. «Это не лишает наше государство возможности дополнить свои иски против РФ в Европейском суде по правам человека требованиями о возмещении Украине выплаченных пострадавшим сумм. Сейчас же из-за отсутствия в Украине специального закона и эффективных национальных средств защиты пострадавшие вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека», – объяснила Целовальниченко.

Квартиры на обмен

Местные власти в зоне АТО в основном проводят мелкий и средний ремонт поврежденных в ходе обстрелов домов. Например, в Марьинском районе Донецкой области около 1,5 тыс. разрушенных частных домов. Различные организации, в том числе и международные фонды, помогают ремонтировать крыши, вставлять выбитые окна.

По словам главы Марьинской райгосадминистрации Владимира Мороза, в горячих точках, где активно продолжаются боевые действия, в домах забивают окна фанерой, ДСП, потому что капитально их ремонтировать нет смысла. Чиновник сообщил, что, например, в Марьинке под государственное финансирование сейчас уже подготовлено 30 проектов по восстановлению квартир, в Красногоровке их 27.

За счет областного бюджета планируется восстановить один трехэтажный дом, который был полностью разбит «Градами», с надстройкой четвертого этажа. «Может, и возникает вопрос, мол, зачем же это делать, если идет война? Но ведь люди никуда не уехали, и они продолжают жить даже в тех домах, в которых разрушено много квартир», – рассказал изданию Мороз.

В то же время правительство уже предложило концепцию по обеспечению жильем переселенцев. Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько рассказала, что ранее обсуждался вариант кредитования семей переселенцев для строительства жилья. Но из-за кризисного состояния банковской системы сейчас очень трудно найти финансовое учреждение, которое бы готово было выдавать такие кредиты, даже при условии компенсации процентной ставки государством.

По словам Цыбулько, была также идея предоставить переселенцам право встать в общую квартирную очередь (такого права они сейчас не имеют из-за отсутствия местных прописок). Но эти очереди не двигаются годами. К тому же, это может стать поводом для конфликтов с местными жителями, которые ждут квартир десятилетиями.

По статистике, до конфликта 94% людей жило в своем жилье, напомнила Олеся Цыбулько. Поэтому министерство не хочет выдавать просто временное или социальное жилье, которое нельзя оформить в свою собственность. Предлагается, что человек будет отдавать на баланс в специально созданный государственный фонд свое жилье на неподконтрольной территории. Взамен государство будет предоставлять ему квартиру в собственность на подконтрольной территории.

Единственное условие – запрет на ее отчуждение в течение пяти лет. После возвращения территорий под контроль украинских властей, если человек примет решение вернуться в эти районы, то ему будет позволено провести обратный обмен. То есть, новую квартиру гражданин отдаст государству и вернется в свою прежнюю. Если переселенец за определенный срок не изъявит желание, то государство вправе будет распоряжаться квартирами на ранее неподконтрольных территориях на свое усмотрение.

"Нужно будет определить очередность, потому что подобные программы растянутся на несколько десятков лет, в зависимости от финансирования. Россия когда-то все равно будет эти затраты нам возвращать. Но мы обезопасим государство Украина от того, что люди будут скитаться, и вынуждены будут возвращаться на оккупированную территорию, а также от исков к Украине от ЕСПЧ из-за отсутствия национального механизма компенсации", – уточнила Цыбулько.

При этом планируется, что такая очередность будет определяться по баллам для нуждающихся семей. Сумма будет зависеть и от количества членов семьи, детей, и от того, есть ли в ней участник АТО или инвалид. Предполагается, что местные органы власти будут подавать проекты на постройку нового дома для переселенцев или реконструкцию какого-то здания.

Если проект отобран, то государство будет переводить деньги на само строительство. «Сейчас нужно написать закон на основе этой концепции, подать в Раду, а после его принятия разработать подзаконные акты. Надеюсь, что закон в парламенте будет принят уже до конца этого года. Самым сложным этапом будет убедить народных депутатов и Кабмин. Но таким образом, мы уберем социальную напряженность и предотвратим возврат людей на ту территорию», – заявила Цыбулько.