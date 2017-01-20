В Волновахском районе при строительстве поля для мини-футбола растратили бюджетных 0,5 млн грн . Главная

На Донетчине осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения бюджетных средств при строительстве поля для мини-футбола. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что в прифронтовом Волновахском районе (Донецкая обл.) между отделом капитального строительства Волновахской районной государственной администрации (РГА) и обществом с ограниченной ответственностью в ноябре 2016 года заключен договор по строительству мини-футбольного поля. Общая стоимость работ составила 2,1 млн грн.

Согласно указанного договора, отдел капитального строительства Волновахской РГА перечислил на счет ООО почти 500 тыс. грн на закупку материалов для строительства спортивного объекта. Однако, до настоящего времени строительные материалы фактически не закупались.

Таким образом, должностные лица растратили денежные средства в сумме почти 0,5 млн грн.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации согласно ч. 1ст. 191 (присвоение, растрата, имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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