Мэр Краматорска претендует на звание «Человек года-2016». Главная

Определены лауреаты 21-й общенациональной программы «Человек года-2016». Городской голова Краматорска (Донецкая обл.) Андрей Панков вошел в тройку лидеров в номинации «Мэр года». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

На звание лауреата конкурса претендуют также мэры Тростянца Юрий Бова и Житомира Сергей Сухомлин.

Имя победителя станет известно во время торжественной церемонии, которая состоится в Национальной опере Украины 25 марта 2017 года.

За 21 год существования проекта обладателями почетного титула «Человек года» стал 371 победитель в национальных номинациях и 109 обладателей международных и специальных премий программы. В нынешнем перечне общенациональной программы «Человек года-2016» представлены 12 регионов Украины, в том числе и Донецкая область.

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