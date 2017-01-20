В Славянске станет меньше МАФов и билбордов. Главная

Около полусотни незаконных объектов малой архитектурной формы (МАФов) и рекламных билбодов будет демонтировано в скором времени в Славянске. Такое решение было принято в ходе очередного заседания исполнительного комитета городского совета. Городская власть решила подойти к решению вопроса жестко, и уже до конца 2017 года с улиц Славянска исчезнут 50 незаконных сооружений.

По словам начальника Управления градостроительства и архитектуры Славянского городского совета Александра Пахомова, в первую очередь будет демонтирован билборд на пересечении улиц Добровольского и Банковской (Юных Коммунаров). Решение по еще 24 рекламным конструкциям будет принято через неделю. Из городского бюджета запланировано потратить 100 тыс. грн на демонтаж незаконных билбордов. Городской голова Вадим Лях считает, что к лету город очистится от большей части назойливых щитов.

«Возможно, на этой неделе владельцы сооружений сами их демонтируют, чтобы не переплачивать нам. К лету, надеюсь, мы сможем "подчистить" город от рекламы», – сказал мэр.

Александр Пахомов также пояснил, что одновременно с демонтажом рекламных щитов начнется снос незаконных МАФов. В настоящее время готовятся документы на 25 сооружений, установленных без разрешения.

После демонтажа билборды и МАФы будут находиться на территории КП «АТП 052814» до тех пор, пока владельцы не возместят стоимость их демонтажа и хранения. Если этого не произойдет в течение года, объекты перейдут в коммунальную собственность города.

Источник: ТК «ДоТеБе»

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