На Донетчине 744 пары создали семьи за сутки. Главная

В 2016 году в Донецкой области услугой «Брак за сутки» воспользовались 744 пары. Единственный город в регионе, в котором молодые пары могут создать семью за один день, – Мариуполь. Такая услуга в городе у моря предоставляется во Дворце культуры «Молодежный» и трех городских ЗАГСах.
Столица Приазовья вошла в число украинских городов, в которых в августе прошлого года был запущен пилотный проект экспресс-регистрации брака.
По словам и.о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Елены Павловой, в рамках этого проекта молодожены могут пожениться в тот же день, в который подали заявление. При подаче заявления будущие семьи сами выбирают дату росписи. Регистрация возможна в день подачи заявления. При этом стоимость экспресс-регистрации брака остается такой же, как и регистрация обычного брака. Как пояснила Елена Павлова, будет и льготная категория молодоженов.
«У нас будет льготная категория. Это – переселенцы, это- те, кто к нам приедет с временно неконтролируемой территории. Если молодожены выберут экспресс-регистрацию брака без каких-либо дополнительных пожеланий, она будет стоить столько же, сколько и стоила – от 300 грн», – сказала Елена Павлова.
Услугой экспресс-регистрации воспользовались Сергей и Татьяна. Молодожены поженились в тот же день, что и подали заявление. Чтобы создать семью, молодым людям пришлось приехать из родного города, который находится на неподконтрольной территории, в Мариуполь. Молодые супруги не скрывают своей радости.
«У меня мурашки по коже от счастья. Хочу, чтобы все в нашей семье было хорошо, чтобы было много радости и счастья», – говорит Татьяна.
«Мы счастливы что все получилось в этот день»,– поддерживает супругу Сергей.
Вместе с Татьяной и Сергеем свидетельство о браке получили еще 6 пар, которые также приехали с неподконтрольной территории.
«Мы надеемся, что этот пилотный проект будет эффективным и станет основанием для того, чтобы были внесены соответствующие изменения в семейное законодательство. Надеемся, что молодоженам разрешат самим определять дату регистрации брака по всей Украине», – отметила Елена Павлова.
С начала пилотного проекта экспресс-регистрации брака в Украине по новой процедуре поженились 3574 пары.
Источник: ТК «ДоТеБе»
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