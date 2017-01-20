Вячеслав Аброськин – в числе кандидатов на должность главы Нацполиции. Главная

Пресс-служба Министерства внутренних дел обнародовала списки претендентов на пост главы Национальной полиции Украины.

Среди кандидатов – в основном нынешние и бывшие правоохранители, а также работники прокуратуры и адвокаты. возглавить главное полицейское ведомство страны намерен и нынешний начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. В опубликованных данных указано, что данный кандидат 1973 года рождения, он имеет юридическое образование и стаж работы.

Напомним, в конкурсе на должность главы Нацполиции участвуют 64 кандидата. Конкурсная комиссия в составе отечественных и зарубежных экспертов детально изучит резюме и мотивационные письма каждого из кандидатов. Претендентов также ждут квалификационные тесты на логическое мышление.

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