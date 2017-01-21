Юристы о блокпостах на Донбассе: Это все законно и все обосновано. Главная

За 3 года, прошедшие со времени установки при въезде и выезде из Мариуполя первого блокпоста, многое изменилось. Было всякое – автомобильные и пешеходные очереди и жесткая (или не очень) процедура проверки граждан. Сейчас очереди на блокпостах при въезде и выезде из столицы Приазовья стали меньше. При этом досмотр граждан и транспорта, проезжающих через КПП, стал более тщательным. На блокпостах несут службу подразделения Национальной полиции, Нацгвардии и Службы военного правопорядка.

По словам сотрудника Национальной полиции Виталия Константинова, процедура проверки граждан осуществляется в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. «Согласно закона о борьбе с терроризмом сотрудники Нацполиции, Нацгвардии проверяют документы, удостоверяющие личность у граждан, проверяют личные вещи и проверяют транспортные средства», – отмечает Константинов.

С нарушениями приходится сталкиваться ежедневно, поэтому качественной проверке приходится подвергать всех, кто въезжает в город у моря или покидает его. У многих людей это обстоятельство вызывает возмущение. Силовикам приходится выслушивать немало недовольных слов в свой адрес.

«Мы действуем в рамках законодательства. Да, бывают такие случаи, но мы максимально лояльно относимся к гражданам, с пониманием», – объясняет Виталий Константинов.

Юристы поддерживают правоохранителей, заявляя, что все контрольно-пропускные пункты установлены на законных основаниях.

«Это все законно и все обосновано. Если возникают конфликты, то существует общий порядок. Необходимо обратиться с заявлением в полицию или же в органы прокуратуры, которые в течении 5 дней принимают решение, отправляют заявление по принадлежности. И принимается решение. Если есть там состав уголовного правонарушения, то дело вносится в Единый реестр досудебных расследований, и начинается расследование данного правонарушения», – рассказал председатель Президиума городской коллегии адвокатов Мариуполя Геннадий Конышев.

Источник mariupolskoe.tv

Читайте также: