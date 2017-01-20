Авигея, Ульрика, Атан и Цезарь... Необычные имена, которые дали детям на неподконтрольной Донетчине. Главная

«Минюст ДНР» назвал самые популярные и редкие имена, которыми называли новорожденных детей на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области во втором полугодии 2016 года.

Наиболее популярными женскими именами стали: София, Мария, Полина, Анастасия, Виктория, Елизавета, Анна.

Мальчиков чаще всего называли Максимами, Иванами, Кириллами, Артемами, Александрами, Дмитриями, Никитами, Михаилами и Данилами. Также популярным было имя Илья.

Редкими именами у девочек стали: Авигея, Аврора, Амелина, Грета, Дея, Каира, Леоника, Лукерья, Любица, Сона, Ульрика.

Мальчиков, в свою очередь, некоторые родители назвали так: Атан, Велеслав, Данислав, Дарио, Ирий, Камо, Мухаммед Али, Миласлав, Один, Савватий, Элвин, Фрид, Цезарь.

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