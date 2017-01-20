Десятилетнюю Дашу сразила жестокая болезнь. Без дорогостоящих лекарств ей грозила инвалидность (Видео). Главная

Новорожденную Дашу 10 лет назад родители оставили в роддоме. Сиротой малышку сделали врожденные патологии – сросшиеся пальчики, две гиангиомы на голове. Родным родителям девочка оказалась не нужна.

Жительница Амвросиевки (Донецкая обл.) Татьяна Бирюшова, узнав о брошенном ребенке, решила малышку удочерить. От решительного шага женщину не остановило даже предательство мужа. «Папа наш испугался трудностей, когда мы брали Дашу, и поставил перед выбором: я или ребенок. Я осталась одна с тремя детками на тот момент», – рассказывает Татьяна.

В те годы все время Татьяна проводила в больницах возле приемной дочки. Даша перенесла несколько операций. Вопреки неутешительным прогнозам сросшиеся пальчики на правой руке успешно разделили. Казалось бы, несбыточная мечта стала реальностью. Девочка очень любит играть на пианино, поступила в музыкальную школу и уже выучила несколько партий.

Но больше всего она обожает маму – держась за ее руку, Даша чувствует себя защищенной от всех невзгод.

«Ей надо, чтобы перед сном ее рука в моей руке, чтоб я ее держала, гладила…», – улыбается Дашина мама.

Однако недавно на ребенка свалилась очередная беда. Дашу сразил реактивный артрит. Диагноз врачей оказался неутешительным: если не провести дорогостоящего лечения, девочка станет инвалидом.

«Врачи сделали УЗИ коленок и сказали, что начала скапливаться жидкость в коленочках. Вот она ступит на ступенечку и плачет: "Бабушка, я не могу дальше идти…" Она и школу пропускала, потому что мы не могли дойти до школы», – рассказывает Людмила Репях, бабушка Даши.

Ради спасения Даши, приемная мать готова отдать последнее. Однако Татьяна говорит, что этого, к сожалению, не хватит.

«Я работала на таможне в страховой компании, сейчас осталась без работы», – делится женщина.

Татьяна Бирюшова обратилась за помощью в Гуманитарный штаб Рината Ахметова. И в помощи девочке отказано не было.

Даша получила медикаменты в рамках направления «Адресная помощь».

«Это лекарства, которые мы не в состоянии были приобрести ребенку. Без нее у нее было бы ухудшение», – рассказывает приемная мама Даши.

За два с половиной года медикаменты на лечение и проведение операций от Гуманитарного штаба Рината Ахметова получили более трех тысяч детей из Донецкой и Луганской областей.

В самочувствии девочки – заметное улучшение. Съехать с горки Даша пока не может, но благодаря своевременной помощи чувствует себя гораздо лучше. С каждым днем боль в ногах слабеет, а вера в лучшее крепнет.

Источник: ТК «Донбасс»