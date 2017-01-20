В прифронтовой Старогнатовке благодаря чтению книг жители спасались от грохота войны (Фото). Главная

Прифронтовое село Старогнатовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) может претендовать на звание самого читающего села Украины. В этом населенном пункте в библиотеку записаны почти все, кроме младенцев.

За время боевых действий читателей в Старогнатовской библиотеке стало в 2 раза больше.

Селяне планшетам предпочитают книги, тем более, что это бесплатно.

«Я, например, по любому вопросу обращаюсь если не в сельский совет, так в библиотеку. Если, например, нужно узнать заболевание животного, травы лекарственные – я сразу бегу в библиотеку», — рассказала жительница Старогратовки Валентина Дордолан.

Из-за обстрелов в селе месяцами не было электричества – телевизор не посмотришь. Вот и придумали библиотекари Старогнатовки акцию «Возьми в руки книгу чтобы не слышать грохота войны». Задумка сработала.

«В наше непростое тяжелое военное время очень хорошо, что есть возможность собираться в библиотеке», — считает местная жительница Елена.

Сейчас в Старогнатовке уже не рвутся снаряды, а вот привычка читать у местных осталась. Из 1300 жителей 1000 записаны в библиотеку. И большинство из них – постоянные читатели.

«У нас постоянно много читателей, в том числе и постоянных. Очень много добавилось читателей со стороны военных. Им, как говорится, кроме дел насущных, иногда тоже хочется немного расслабиться», — отметила заведующая Старогнатовской библиотекой Галина Жварнцкая.

Библиотека в населенном пункте стала центром сельской жизни: здесь за чаем собираются чтобы обсудить наболевшее, поделиться впечатлениями от прочитанного.

Для разнообразия досуга селян в библиотеке открыли бесплатные кружки вязания, вышивания и клуб активного долголетия.

Учреждению постоянно помогают волонтеры и общественные организации. Благодаря им библиотечный фонд увеличивается. «Книги для наших деток прислали волонтеры из Ивано-Франковской области, их привезли военные», — рассказала заведующая.

Несмотря на то, что отопления в библиотеке нет, посетители бывают часто. В некоторых комнатах включают электрообогреватели.

Впрочем, сами местные жители говорят: главное – не растерять тепла душевного. И чтение в этом отлично помогает.

По материалам ТК «Донбасс»

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