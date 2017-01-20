Переселенцев бесплатно обучат английскому. Заявки принимаются до 31 января. Новости

Общественная организация «Всеукраинская ассоциация переселенцев», Государственная служба занятости и ОО «Розвиток» приглашают переселенцев изучить английский язык бесплатно и в свободное время. Об этом сообщается на сайте «Всеукраинской ассоциации переселенцев».

Знание английского является большим преимуществом при поиске работы, напоминают общественники. А переселенцы, наверно, как никто другой, нуждаются в стабильной работе. Соответственно, знание английского будет как минимум — не лишним.

«Каждый задумывался об изучении английского языка, но были две причины, не позволяющие начать – время и деньги. Мы даем возможность преодолеть обе эти причины: курсы бесплатные и учиться можно в любое удобное время», – говорится в сообщении.

Что касается курса, каждый слушатель должен пройти 150-300 уроков (в зависимости от начального уровня) за 1-9 месяцев (в зависимости от регулярности и частоты занятий). Продолжительность прохождения каждого урока — 15-30 минут. Курс обучения разбивается на две части. Более подробная инструкция будет выслана всем участникам на почту, вместе с паролем доступа к личному кабинету 3 февраля 2017 г.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету по ссылке. Первый набор участников осуществляется до 31 января.

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