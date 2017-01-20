Все населенные пункты Донецкой области подключены к системе безопасности UASC, – Аброськин. Новости

С 19 января все населенные пункты Донецкой области подключены к системе безопасности UASC. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Завершено проведение всех необходимых технических мероприятий, и наш единый аналитический центр отныне принимает обращения абсолютно со всей области», – написал Аброськин.

Фото: Facebook Вячеслава Аброськина

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