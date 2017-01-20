Все населенные пункты Донецкой области подключены к системе безопасности UASC, – Аброськин. Новости

С 19 января все населенные пункты Донецкой области подключены к системе безопасности UASC. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
«Завершено проведение всех необходимых технических мероприятий, и наш единый аналитический центр отныне принимает обращения абсолютно со всей области», – написал Аброськин.
Фото: Facebook Вячеслава Аброськина
Читайте также:
- В 2016 году в Мариуполе преступность снизилась на 20%. Мэр объяснил почему
- На Донетчине открылся единственный в Украине «умный» сервисный центр полиции. Такие есть только в Лондоне, Дубае и Сингапуре (Фото)
- С помощью «умных» камер в Мариуполе найден украденный в 2014 году автомобиль (Фото)
- Полиция Донетчины с помощью «умных» камер ежедневно выявляет 50-60 нарушений (Фото)
- На Донетчине на «102» каждый пятый звонок в новогоднюю ночь – семейная ссора
- В январе к UASC подключат Покровск, Селидово, Доброполье и Бахмут (Фото)
- Сегодня прифронтовую Марьинку подключат к системе безопасности UASC
- Одну из школ Мариуполя полиция возьмет под видеоконтроль
- В Краматорске установят 25 «умных» камер
Комментарии