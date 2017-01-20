Доллар: слегка притормаживая на виражах. Главная

Однако большинство из них уверены, что это временный эпизод на валютном рынке, и уже к началу марта доллар вернется на уровень 27 грн. Впрочем, существует целая гроздь факторов, которые могут не дать гривне отыграться…

Если оглянуться немного назад, то можно с удивлением обнаружить, что свой нынешний взлет на отечественном валютном рынке доллар начал не вчера. Официальная статистика показывает, что за прошлый год доллар по отношению к гривне подрос в цене на 13,3%. Но (и это важный нюанс) почти половина этой величины пришлась на декабрь 2016 года. Только за этот месяц гривня обесценилась на 6,4%. Таким образом, к исходу декабря «зеленый» успешно оседлал рубеж в 27,2 грн, который (по мнению украинского Госбюджета-2017 и его авторов) должен был взять лишь к концу нынешнего года. Но зачем откладывать на завтра то, что можно взять уже сегодня?

Тем не менее, в своих прогнозах взаимоотношений гривня – доллар подавляющее большинство украинских экспертов было единодушным: они уже стабилизировались, и все катаклизмы позади. То есть курс доллара в начале года останется на завоеванных рубежах 27,2 грн и дальше не пойдет. Иного мнения придерживались лишь несколько аналитиков-пессимистов, но и они были уверены, что в 2017 году отметку 30 грн доллар не пересечет. Однако как гласит народная мудрость: «Хочешь рассмешить доллар? Расскажи ему о прогнозах его курса!».

Нацбанк не допустит?

Примечательно, что максимальный валютный оптимизм излучали представители Нацбанка Украины. «Нацбанк пристально следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений. Мы имеем достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни», – заявил 20 декабря 2016 года заместитель председателя НБУ Олег Чурий. «Курс в 27,2 грн за доллар, заложенный в Госбюджет на 2017 год, абсолютно реалистичный. Я допускаю, что курс доллара может и не достичь показателя в 27 грн в 2017 году. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией», – поддержала его глава НБУ Валерия Гонтарева. И даже когда НБУ был вынужден на исходе декабря ослабить официальный курс гривни, тональность заявлений сильно не изменилась. «Обязательную продажу валютных поступлений банки обязаны осуществлять на следующий день после получения валюты. Соответственно, когда рабочий день в Украине 26 декабря совпал с выходным в США и Европе, валютная выручка на счета украинских банков не поступала, что ограничило обязательную продажу валюты 27 декабря. Но мы имеем достаточно резервов для сглаживания чрезмерных колебаний: объем международных резервов в настоящее время составляет около $15,7 млрд», – сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко. Как известно, 27 декабря 2016 года НБУ снизил официальный курс до 26,37 грн за доллар. А уже 6 января Нацбанк продал на аукционе $55,2 млн по курсу 27,05 грн за доллар. Таким образом, уже тогда было вполне заметно, что рост курса доллара с приходом нового года не остановился. И действительно, на 16 января 2017 года Нацбанк снова снизил официальный курс гривни до 27,66 грн за доллар.

Однако большинство простых украинцев как правило не имеет дело с официальным курсом, установленным НБУ, и не вхожи на межбанковский валютный рынок. Для них существуют банальные банковские и агентские обменные пункты, в которых курс валют живет своей содержательной жизнью. В частности, 13 января в украинских обменных пунктах курс доллара упал до… 29,1 грн. А покупали «зеленый» в среднем по 28,7 грн.

Приват и Платинум

Причины такого «странного поведения» доллара в Украине обнаружить в общем-то нетрудно. Их несколько. И первая – национализация «Приватбанка». Информация о том, насколько нужен и финансово обоснован был такой шаг – закрыта. Однако сразу бросается в глаза как странно это было сделано. В результате того, что подобный шаг случился совершенно внезапно и безо всяких внятных пояснений, у населения вполне прогнозируемо немедленно началась паника. Уже в первый день после того, как стало известно об изменении статуса «Приватбанка», его вкладчики вынесли из него около 2 млрд грн. Большая часть этих денег практически немедленно была конвертирована в доллар. И такой спрос на «зеленый» не мог не сказаться на его курсе. Более того, почти сразу после национализации была проведена и докапитализация «Приватбанка». «Когда была оглашена национализация «Приватбанка», я ожидал курс на уровне 30-35 грн за доллар. Но этого не произошло. Колебания есть, но не очень страшные…», – сообщил исполнительный директор центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрий Боярчук. Интересно, что как только ситуация с национализацией «Приватбанка» успокоилась, 11 января Нацбанк признал неплатежеспособным и ввел временную администрацию в «Платинум банк». Банк должен украинцам 5,9 млрд грн. «Под гарантии государства подпадает 97% вкладчиков. Фонд гарантирования вкладов физических лиц обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд. гривен», – уже заявил Нацбанк. Предвидя, что большая часть этих денег скоро окажется на валютном рынке, по некоторым данным, банкиры и взвинтили курс под выплаты. Чем вернули население в состояние ажиотажа. Было ли все это неожиданностью? Можно ли было воспрепятствовать такому развитию событий?

Не время для активности

Вторая причина – также не из разряда непредсказуемых. «В декабре у госбюджета были очень большие расходы. Это традиционная для Минфина практика. Под конец года в бюджете накапливаются некие средства, и Минфин их выбрасывает в экономику, разбрасывая по счетам получателей», – сказал Дмитрий Боярчук. И действительно, в конце декабря Минфин возместил компаниям-экспортерам примерно 12,5 млрд грн НДС. Такой шаг привел сразу к двум следствиям, причем оба они оказались весьма печальными для гривни. Следствие первое – у компаний появилась масса «лишней» гривни, которую нужно куда-то девать. Следствие второе – у экспортеров появилась масса «лишней» гривни, и поэтому необходимость продавать свою валюту ушла.

«Наблюдается традиционный для первых двух месяцев года сезонный спад деловой активности. Этот спад, в частности, заключается в несколько меньшем поступлении выручки от экспорта урожая аграрных культур – основного источника валюты в осенние месяцы», – сообщил несколько дней назад Олег Чурий. «Январь и февраль – сложные месяцы для национальной валюты, и в этот период можно ожидать пика падения гривни. В феврале на курс гривни повлияют еще и необходимость закупать энергоресурсы за границей и конъюнктура на внешних рынках. В феврале из-за затяжных выходных в Китае (китайский Новый год в самом Китае будет отмечаться с 28 января по 12 февраля – прим. автора) происходит спад на рынках руды и стали, которую экспортирует Украина. Так что возможен сезонный всплеск в феврале, как это было в предыдущие три года. Тогда можно ждать пика: курс может быть 28,5 и даже 29 гривен и выше (имеется в виду официальный курс, устанавливаемый Нацбанком – прим. автора)», – согласился с ним руководитель аналитического отдела компании Concorde Capital Александр Паращий. Здесь обращают на себя внимание ключевые слова – «традиционный» и «как это было в последние три года» – в словах банкира и эксперта соответственно. То есть подобное происходит каждый год. Но каждый год также традиционно наступает совершенно внезапно…

Наконец, третья причина – необычно высокие затраты госбюджета в декабре. «Не нужно забывать, что в декабре затраты бюджета были произведены на 160 млрд грн при среднем уровне около 70 млрд грн. В том числе была выплачена пенсия за два месяца (авансом за январь)», – сообщил начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко.

Население… сопротивлялось

Таким образом, вся «лишняя гривня», которую государство в лице Нацбанка и Минфина вбросило в экономику, удачно встретилась со снижением предложения валюты, вызванным объективными, даже традиционными причинами. Результат этой встречи и можно наблюдать на вывесках обменных пунктов. При этом, когда большинство экспертов настаивает на том, что никаких объективных причин для резкого роста курса доллара в Украине сейчас нет, в этом с ними можно почти согласиться. Тем печальнее факт, что только за прошлую неделю курс гривни упал на 7%.

Примечательно, что традиционный раздражитель валютного рынка – население – на этот раз оказалось совершенно ни при чем. Как показывает статистика, в декабре 2016 года население продало $134,3 млн, а купило лишь $96,4 млн. Такая же динамика и по году. Население купило $747 млн, а продало $3,22 млрд. Казалось бы, приток лишних $2,48 млрд в закрома Родины должен был бы придать гривне дополнительную стабильность. Но этого не случилось.

Скоро все наладится

Экспертные прогнозы на будущее гривни, даже ближайшее, стали заметно осторожнее. Тем не менее большинство специалистов сходится во мнении, что нынешний взлет курса доллара и падение гривни – временное, ситуативное явление. «Думаю, что наличная гривня уже на этой неделе «устаканится» в диапазоне 27-28 гривен за доллар, а межбанк – 26-27 гривен за доллар. И в конце концов наличный валютный рынок должен сблизиться с межбанком», – считает член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. «Примерно в третьей декаде января экспортеры начнут продавать больше валюты на межбанке. Не будет уже значительных бюджетных отчислений, по крайней мере, в январе и в феврале. Также уладится ситуация с оттоком депозитов в «Приватбанке», – согласился с ним Александр Паращий. Плюс – мы все еще ожидаем транш МВФ, который, скорее всего, увидим в феврале. После февраля гривня укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривни за доллар к концу года». «По нашим прогнозам, гривня и должна была стоить в диапазоне 27-28 грн за доллар. К этому вели фундаментальные факторы. Через несколько недель вброшенная в экономику гривневая масса усвоится, выйдет статистика по торговому балансу и, возможно, МВФ примет решение о передаче следующего транша. После этого ситуация с долларом должна успокоиться. В бюджете на 2017 год заложен средний курс на уровне 27,2 грн за доллар. Мы прогнозируем, что к концу следующего года доллар будет стоить примерно 30 гривен. Причина тому – постоянный рост торгового дефицита. Но среднестатистический курс в течение года, по нашим подсчетам, составит немногим более 28 грн за доллар. Это не радикально отличается от заложенного в бюджете показателя», – сообщил Дмитрий Боярчук.

В поддержку подобной точки зрения говорит и статистика. В январе – феврале практически любого года наблюдается резкий подъем курса доллара, который затем сменяется его падением. Так, в январе – феврале 2014 года курс доллара в Украине вырос с 16,6 до 20 грн, в январе – феврале 2015 года – с 24,9 до 30 грн. Однако после такого резкого взлета последовал откат, и, как известно, максимума 2016 года сейчас доллар пока не достиг.

А может и не наладится…

С другой стороны, как говорят те же эксперты, очень скоро валютный рынок Украины могут постигнуть неожиданные (но вполне прогнозируемые) события. «В январе нам надо заплатить по кредитам МВФ и выплатить проценты по государственным долгам. На погашение этих долгов придется потратить около $800 млн. Были планы, что в начале этого года Украина получит новый кредит от МВФ, и правительство за счет нового кредита погасит старый. А теперь получается так, что кредит нам не дали, и нужно погашать самим. Если Нацбанк воспользуется для этой цели резервом, то на курсе доллара это почти не скажется. Если же НБУ примет решение взять валюту с рынка, курс подскочит до 30 грн за доллар. В феврале, если будут такие валютные поступления от импортеров и гастарбайтеров, как в прошлом году, то можно ожидать укрепление гривни до уровня 27 грн за доллар. Но если денег не будет, а риск такой существует, тогда ситуация будет сложнее», – заявил президент украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Также в первом полугодии нынешнего года ожидается результат судебной тяжбы НАК «Нефтегаз Украины» с российским РАО «Газпром». Там на кону большие валютные суммы. Еще более сложно прогнозируемы мировые финансово-экономические факторы. «Главный внешний риск – начавшаяся торговая война между США и Китаем. Она способна спровоцировать кризис, выход из которого страны будут видеть в девальвации своих валют. И Украина не сможет остаться в стороне. В базовом сценарии мы ожидаем среднегодовой курс 27-28,5 грн за доллар. Но при негативном развитии событий гривня может ослабеть до 28-30,5 грн за доллар и больше, в зависимости от политики НБУ и правительства», – считает старший аналитик компании FOREX CLUB Андрей Шевчишин. Но как показывает анализ причин нынешнего падения курса гривни, политика эта может быть очень разной…

Все дело в регуляторе?

«Нацбанк посылает разноплановые сигналы на рынок. В какой-то период времени, например в первую неделю января, он, вдруг, активно покупает валюту. А в конце недели уже активно ее продает. При этом Украина в своей истории не раз оказывалась в такой ситуации, когда курс НБУ прекращал нести серьезную смысловую нагрузку, и возникал черный рынок. К примеру, в феврале 2015 года. Тогда курс НБУ отличался от курса на черном рынке на 50%. Сейчас население не получает дополнительных подкрепляющих сигналов, как ему правильно действовать. А по результатам электронного декларирования, из 12 млрд грн, которые находятся на банковских счетах политиков, большая часть – в иностранной валюте. Поэтому ничего удивительного, что, увидев их электронные декларации, население бросилось в банки закрывать свои депозитные гривневые счета и покупать валюту», – заявил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Учитывая все вышесказанное, ближайший вопрос, на который пока нет четкого ответа: обновит ли в феврале гривня свой исторический рекорд? Как известно, пока он держится на отметке 30,01 грн за доллар, достигнутой в феврале 2015 года. Некоторые украинские аналитики уверены, что «да». «Доллар уже перешел в новый торговый диапазон – 28-30,5 грн на наличном рынке. Психологически, существует вероятность увидеть курс на уровне 30 грн за доллар. А это значит, что валюту будут придерживать до достижения этих отметок либо до выравнивания баланса рынка», – считает Андрей Шевчишин. «Согласно фундаментальными показателями, можно ожидать ослабления курса гривни до 30 – 31 грн за доллар уже в первом полугодии. Но ожидания участников рынка существенно различаются, и эта неопределенность находит свое отражение в росте разницы между котировками на покупку и продажу валюты», – сообщил финансовый аналитик Владимир Ланда. Кто прав? Время покажет…

Михаил Попов