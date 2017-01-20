Ситуация в пунктах пропуска 20 января. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 20 января

20.01.17 08:59 dnews.dn.ua Новости 52

Ситуация в пунктах пропуска 20 января

По данным Госпогранслужбы Украины, 19 января линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 19,6 тыс. человек и 3,3 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 4515 человек и 645 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 5465 человек и 1135 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 4015 человек и 915 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 2460 человек и 555 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 3185 человек.

Сегодня утром, 20 января, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилась такое количество транспорта:

  • «Майорское» – 70/100;
  • «Марьинка» – 200/150;
  • «Новотроицкое» – 30/70;
  • «Гнутово» – 120/30.

Фото: business.ua

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