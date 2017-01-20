Сводка из зоны АТО за 19 января: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 19 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 20 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении противник использовал 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское, а из гранатометов – Новозвановку.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Водяное и Широкино.

На донецком направлении из тех же видов вооружения обстреляны Авдеевка, Луганское и Зайцево.

В «ДНР» заявляют, что «мирная жительница получила осколочные ранения вблизи поселка Еленовка (к юго-западу от Донецка) в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Она ехала в автобусе по маршруту «Донецк-Докучаевск», и была ранена осколками вследствие обстрела. Также, по предварительной информации, в окрестностях Еленовки имеются повреждения жилого фонда».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции "ЛНР". По району села Калиновка велся огонь из 82-мм минометов».