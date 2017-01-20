Без США невозможно решить российско-украинский конфликт, – глава МИД Польши. Главная

Без американцев решить вопросы российско-украинского конфликта невозможно. Об этом, как сообщает УНН со ссылкой на Polskie Radio, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Без американцев мы не в состоянии решить проблему российско-украинского конфликта», – сказал Ващиковский, ссылаясь, как сообщается, на подписанные Россией, Украиной, Германией и Францией минские соглашения.

«Нам нужна Америка», – отметил он.

Фото: zn.ua