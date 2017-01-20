Прямая дорога из Мариуполя в Пикузы должна быть открыта, – ОБСЕ. Новости

Прямая дорога, соединяющая Мариуполь (Донецкая обл.) и поселок Пикузы (быв. Коминтерново), недоступна для миссии ОБСЕ. Уже не первый год она также недоступна для проезда гражданского населения. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на пресс-конференции.

«Я находился на последнем посту украинских военных. Другой патруль – на последнем блокпосту неконтролируемой правительством территории на запад от Коминтерново. По обе стороны можно увидеть противотанковые мины», – сообщил Хуг.

Когда представители миссии получают информацию о том, что, к примеру, в Пикузах или Безыменном находится 20 танков, то для того, чтобы ее проверить, уходит много времени, чтобы сделать объезд. «Прямая дорога – это в интересах украинских Вооруженных сил, тогда мы будем делать свою работу лучше», – сообщил Хуг и добавил, что дорога должна открыться, когда на это будет согласие всех сторон.

Оставлять этот вопрос представители миссии ОБСЕ не намерены.

«Это ненормально, когда человек хочет добраться из Мариуполя в Саханку, и должен объезжать через Пищевик, потом спускаться вниз. Человек должен пользоваться дорогой вдоль моря и не тратить время и деньги, чтобы совершать такие поездки», – считает Хуг.

Он также отметил, что представители миссии и в будущем будут добиваться, чтобы дорога была открыта, и население получило возможность выезжать из населенных пунктов по нескольким направлениям.

Источник: Сайт города Мариуполя

Читайте также: