В Славянске переселенка выиграла суд у местного управления соцзащиты. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) переселенка выиграла суд у представителей управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН), которые обвиняли женщину в незаконном получении социальных выплат.

Женщина не хочет называть настоящее имя и показывать лицо. «Потому что я боюсь, что меня могут узнать жители города, где я жила, а там дом оставлен без присмотра. Я боюсь за свое имущество, его могут разворовать», — объяснила переселенка Светлана (ее имя изменено).

Два года назад она уехала из зоны боевых действий на подконтрольную украинской власти территорию – в Славянск, где у нее был небольшой дом площадью всего 10 квадратных метров. «Когда я приехала – увидела, что в доме проживать невозможно: выбиты стекла, разрушена крыша, нет забора. Так как там проходили боевые действия, в Славянске, дом был разрушен», — рассказала женщина.

После получения статуса переселенца, Светлане начали выплачивать соцвыплаты.

Позже местное УТСЗН подало против нее иск в суд. «После проведенной проверки выяснилось, что у нее есть жилье вне зоны АТО», — пояснила начальник Славянского управления труда и соцзащиты населения Елена Винник.

Управление соцзащиты просило суд взыскать с переселенки более 9 тыс. грн выплаченного пособия и судебный сбор. Процесс длился несколько месяцев.

Юрист благотворительного фонда «Право на защиту» Наталья Алябьева рассказала, что в суде Светлана не отрицала, что у нее есть жилье вне зоны АТО, но оно разрушено и жить в нем невозможно. «Также суд принял во внимание справку, предоставленную врачами, что Светлана не может находиться в непригодном для жилья доме. Там частично нет пола, там разрушено несколько комнат, соответственно, там большая сырость. То есть все это влияет конечно же на здоровье», — пояснила юрист.

Выиграв суд, Светлана пошла в УТСЗН и получила талончик на прием, чтоб написать заявление, и вновь получать деньги. А вот то пособие, которое не платили около года, ей никто возвращать не собирается.

«Ей не вернут, так как она с заявлением о выплате ежемесячной адресной помощи не обращалась, поскольку адресная помощь назначается с момента подачи заявления», — рассказала начальник Славянского управления труда и соцзащиты населения.

В свою очередь Светлана показала свое заявление, на котором есть штамп УТСЗН. «В течении года я не получала "переселенческие", но этот вопрос пока никак положительно не решился», — подчеркнула переселенка и добавила, что собирается подавать в суд на работников УТСЗН чтобы получить адресную помощь, невыплаченную ей за период с декабря 2015 года по декабрь 2016 года.

В суде сейчас рассматривают 17 исков к переселенцам, которые якобы подали в УТСЗН неправдивую информацию. В Славянске они объединились в общественную организацию для защиты своих прав и свобод. И теперь по примеру выигранного дела сами готовы идти в суд.

«У людей "точка кипения" настала. В данный момент мы выступаем мостиком между УТСЗН и переселенцами. Как в дальнейшем ситуация будут складываться отношения – сложно сказать. Причем, мне кажется, что не в пользу УТСЗН. Поэтому, я думаю, что начнутся массовые обращения в суд. Если люди массово будут отстаивать свои права, то, как минимум, нужно будет пересматривать законодательство относительно переселенцев», — сообщила член общественной организации «Право на жизнь» Марина Кордонова.

Юристы также советуют переселенцам не отчаиваться и добиваться своей правоты в рамках закона.

По материалам Общественного ТВ Донбасса