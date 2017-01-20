Правительство увеличило оклады госслужащих на 15%. Главная

С нового года правительство повысило заработные платы для работников бюджетной сферы и государственного управления. Также повышен размер пенсий и стипендий. Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Отмечается, что зарплаты учителей в этом году вырастут на 50%, а врачей – до 30%.

«Существенно в текущем году вырастут стипендии студентов. В частности, минимальная обычная стипендия вырастет на 33,4%, а минимальная стипендия на отдельные специальности (педагогические, естественно-математические, естественные, математические, инженерные) вузов III-IV уровня аккредитации – на 54,3%, а стипендия отличников на эти специальности будет повышена до 102%», – отмечается в сообщении.

Также в этом году дважды будут пересчитаны пенсии. «Причем их рост будет опережать прогнозируемую инфляцию. Это означает, что размеры зарплат, пенсий и социальной помощи в 2017 году будут расти быстрее, чем цены», – подчеркивается в сообщении.

Должностные оклады государственных служащих и других категорий работников государственных органов возрастут в среднем на 15%, а минимальный размер должностного оклада с 1 января 2017 составляет 2 тыс. грн в соответствии с Законом Украины «О государственной службе».

Соответствующее решение правительство приняло для того, чтобы упорядочить в 2017 году в соответствии с действующим законодательством условия и размеры оплаты труда работников государственных органов (государственных служащих, работников патронатной службы, работников государственных органов, которые выполняют функции по обслуживанию).

Также данным правительственным актом упорядочено отнесение должностей государственной службы в соответствующие группы оплаты труда.