Все многоквартирные дома в Славянске за счет городского бюджета оснастят теплосчетчиками. Новости

Многоквартирные дома в Славянске (Донецкая обл.) планируют оснастить приборами учета тепловой энергии.

В городской администрации подготовлена специальная целевая программа, рассчитанная на 2017-2019 годы. Ответственность за ее выполнение несет Управление ЖКХ Славянского городского совета.

За это время планируется установить 231 теплосчетчик. Финансирование работ пройдет за счет городского бюджета.

Отметим, что на 1 января 2017 года в Славянске счетчиками тепла оборудовано 173 многоквартирных жилых дома. В 212 домах счетчики отсутствуют.

В 2017 и 2018 годах УЖКХ планируется установить по 100 счетчиков, а в 2019 – 31.

Источник: Деловой Славянск

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