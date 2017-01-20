Все многоквартирные дома в Славянске за счет городского бюджета оснастят теплосчетчиками. Новости

Многоквартирные дома в Славянске (Донецкая обл.) планируют оснастить приборами учета тепловой энергии.
В городской администрации подготовлена специальная целевая программа, рассчитанная на 2017-2019 годы. Ответственность за ее выполнение несет Управление ЖКХ Славянского городского совета.
За это время планируется установить 231 теплосчетчик. Финансирование работ пройдет за счет городского бюджета.
Отметим, что на 1 января 2017 года в Славянске счетчиками тепла оборудовано 173 многоквартирных жилых дома. В 212 домах счетчики отсутствуют.
В 2017 и 2018 годах УЖКХ планируется установить по 100 счетчиков, а в 2019 – 31.
Источник: Деловой Славянск
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