На неподконтрольных властям территориях Донбасса проживает около 3 млн человек, – Черныш. Главная

На временно неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей проживают около 3 млн человек. Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, «РБК-Украина» со ссылкой на «Газету.ру».

«Мы опираемся на данные, которые отработаны с международными гуманитарными организациями и нашими международными партнерами. Они не точны, но специалисты нашего министерства были вовлечены на всех этапах в аналитическую работу международных организаций. На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей сейчас проживают около трех миллионов человек», – сообщил Черныш.

Кроме того, он рассказал, как украинская сторона и иностранные партнеры оценивают численность населения временно неподконтрольных территорий Донбасса.

«Например, когда планируется гуманитарный проект на неконтролируемых территориях, делается так называемая оценка потребностей. Во время этого процесса оценивается, сколько там людей живет, и какая их часть нуждается в помощи. Оцениваются школы, количество детей в семьях, в классах, количество перемещенных лиц, идет опрос этих лиц о родственниках, которые остались там. Часть временно перемещенных лиц оставляет информацию при анонимных опросах при получении помощи, услуг, отправке детей в школу», – добавил Черныш.

Он также отметил, что в 2015 году, по оценке ООН, на неподконтрольном Донбассе было 2,8 млн жителей. Однако в 2016 году наблюдался отток на неподконтрольные территории, связанный с меньшей интенсивностью боевых действий.

Читайте также: