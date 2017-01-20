Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обострилась, – ОБСЕ. Главная

В ОБСЕ заявляют об обострении ситуации в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«После относительного затишья в новогодний и рождественский период, те, кто отдает предпочтение угрозам и применению силы вновь подрывают безопасность жителей Донетчины и Луганщины», – говорится в опубликованном 19 января совместном заявлении представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика и Эртугрула Апакана, председателя Специальной мониторинговой миссии.

По словам Апакана, ситуация на Донбассе ухудшается, стороны конфликта нарушают перемирие, от чего страдают гражданские по обе стороны линии разграничения.

Мартин Сайдик, в свою очередь, заявил, что Трехсторонняя контактная группа будет продолжать намеченную линию, несмотря на отсутствие политической воли сторон.

«Согласно договоренностям участников Трехсторонней контактной группы, с 00:00 часов 24 декабря 2016 года в Донбассе должен был действовать очередной режим прекращения огня с целью удержания сторон конфликта от обстрелов на период новогодних и рождественских праздников. Однако он неоднократно нарушался. Стороны конфликта в обстрелах обвиняют друг друга», – резюмирует издание.