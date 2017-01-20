За 2 недели в Украине прекратили деятельность почти 68 тыс. предпринимателей. Новости

Почти 68 тыс. зарегистрированных физических лиц – предпринимателей прекратили свою деятельность за последние две недели с 1 по 15 января 2017 года. Об этом в Facebook сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
«Статистику прекращения деятельности ФЛП сегодня обнародовали в Министерстве юстиции: с 1 по 15 января 2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц –предпринимателей и общественных формирований внесены 67 880 записей о физических лицах – предпринимателях, которые остановили деятельность» – написала Южанина.
По ее словам, для ускорения снятия с регистрации так называемых «спящих» ФЛП как плательщиков ЕСВ и уменьшения на них налоговой нагрузки реализуется ряд шагов.
«Так, Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» предусмотрено, что для плательщиков единого налога последним отчетным периодом является тот, в котором контролирующий орган получил от государственного регистратора уведомление о прекращении предпринимательской деятельности. То есть месяц, в котором предприниматель обращается к госрегистратору, является последним месяцем, в котором уплачивается единый налог, независимо от сроков снятия такого плательщика органом ГФС с налогового учета», – написала нардеп.
Фото из открытых источников
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