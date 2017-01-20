В Покровске получения жилья ожидает 851 семья. Главная

19 января в ходе заседания исполнительного комитета Покровска (Донецкая обл.) был утвержден список лиц, которые находятся на квартирном учете.
Так, по состоянию на 1 января 2017 года в Покровском исполкоме на квартирной очереди находится 851 семья.
«На первой очереди – льготная категория, 236 семей, внеочередной список – 80 семей – это дети-сироты. Кроме того, на квартирный учет мы берем 1 человека и снимаем с квартирного учета 1 человека в связи со смертью», – сообщила начальник ЖКО Елена Юзипович.
Источник: Сайт Покровска и Мирнограда
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