Субсидию можно получить даже при хорошей зарплате. Пример расчета. Главная

Многие граждане, получающие хорошую зарплату, оплачивают коммуналку самостоятельно, отдавая за свет, газ, воду, квартплату и тепло 2-3 тыс. грн, считая, что субсидию им не назначат.

По словам начальника отдела приема граждан Константиновского УСЗН Татьяны Мирошниченко, эти граждане не правы. Допустим, жена в месяц получает 4 тыс. грн, муж – 5 тыс. За вычетом подоходного налога (субсидию насчитывают с такого дохода) их общий доход – 7650 грн.

Теперь вычисляем по формуле процент платежа: 3 820 грн (ежемесячный доход на одного человека) делим на 1544 грн (действующий прожиточный минимум) делим на 2 (базовый коэффициент) умножаем на 15 (базовая норма оплаты) = 18,5%.

От суммы общего дохода 7650 грн это будет 1415 грн. Именно столько должна платить за все услуги эта семья, все остальное доплатит государство.

Источник: Знамя индустрии

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