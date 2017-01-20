В 2016 году поступления в госбюджет выросли на 15,2%, — Кубив. Главная

В 2016 году поступления в госбюджет увеличились на 15,2%. Об этом, как сообщает «Голос столицы», во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

«Поступления в госбюджет за 2016 год против 2015 увеличилось на 15,2% — до 616,2 млрд грн. Годовая роспись доходов государственного бюджета с изменениями была перевыполнена на 1,2%, или на 7,1 млрд грн», — сказал Кубив.

По словам вице-премьера, наибольший рост объемов наблюдается в производстве инструментов и оборудования для измерения, исследования и навигации. Он также отметил, что в 2017 году будет создаваться стратегия промышленного развития, которая позволит сосредоточить усилия промышленности, науки и власти и направить их на восстановление крупных промышленных производителей, развить и усилить их.

«Прогноз на 2017 год достаточно оптимистичен. Мы меняем модель развития экономики. Если предыдущая модель базировалась на расширении потребительского спроса и в основном он удовлетворялся импортом из-за отставания отечественного производства, то сейчас устойчивый экономический рост, формирование на инвестиционно-иновационной основе», — рассказал министр.

По его словам, основными факторами развития Украины станут экспорт и инвестиционный спрос.

«Расширение инвестиционной деятельности с одной стороны призвано изменить качество производства, а с другой требует повышения доверия всех субъектов рынка, улучшения условий ведения бизнеса, совершенствование конкуренции, приватизации, условия сохранения макроэкономической стабильности стимулируют рост инвестиций, как внутренних так и внешних», — отметил Кубив.