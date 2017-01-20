Представительство ООН передало генераторы жителям неподконтрольной Донетчины. Главная

Региональное представительство Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев передало жителям неподконтрольной украинским властям части Донецкой области дизельные генераторы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории проследовал один грузовик от регионального представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине. Транспортное средство перевозило для жителей Донецкой области дизельные генераторы общим весом почти 3 тонны», – сказано в сообщении.