Более трети переселенцев не прошли проверку в Покровске. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) состоялось очередное заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам. На заседании около 35% рассмотренных дел переселенцев были закрыты, и ВПЛ остались без государственной помощи. Об этом сообщила начальник управления социальной защиты населения Ирина Бонзюх.

«Состоялось очередное заседание комиссии. Рассмотрели 205 дел, отказали – 71 лицу», – сообщила она.

Кроме того, Бонзюх отметила, что основными задачами комиссии является рассмотрение заявлений по вопросам назначения (восстановления) всех видов социальных пособий и компенсаций, пенсий, субсидий и предоставления социальных услуг за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Источник: ДДК

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